Янукович вважає, що Україна таки не готова до вступу до ЕС

Україна може ініціювати вступ до Європейського Союзу тільки після досягнення європейських стандартів розвитку економіки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні журналістам в Кабінеті Міністрів, коментуючи рішення Ради міністрів закордонних справ Євросоюзу про те, що нова посилена угода Україна-ЄС не міститиме положення про перспективу членства країни в ЄС.

«Це природно, тому що Україна не готова до вступу. Україні потрібно вирішити багато внутрішніх питань – підвищити рівень економіки і рівень життя людей, гармонізувати законодавство з європейським і так далі», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Прем`єр-міністр вважає, що нова угода Україна-ЄС повинна бути конкретнішою і надавати можливість наблизити стандарти економіки України до стандартів європейської економіки. «І це головне. Коли ми досягнемо такого рівня – тоді можна подавати заявку по вступ. Ми це побачимо і відчуємо. Ми не хочемо бути, умовно кажучи, в такому принизливому положенні, як то кажуть, бідних родичів. Ми повинні будувати таку державу, яку б просили і запрошували скрізь», - підкреслив він.

В.ЯНУКОВИЧ ще раз підтвердив прагнення уряду впроваджувати європейські стандарти. «Те, що ми прагнемо до європейських стандартів, будувати сильну демократичну країну – це політична воля українського народу. Але якою буде подальша доля країни – покаже життя, з ким ми об`єднуватимемося. Головне – щоб наші прагнення йшли на користь державі і українському народу», - зазначив він.