Янукович готовий домовлятися з Ющенком

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ не виключає можливості компромісу згідно із законом «Про Кабінет міністрів України».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістам.

«Закон був проголосований конституційною більшістю народних депутатів (366 депутатів – УНІАН). Фактично він прийнятий і подолано вето Президента. Але якщо станеться так, що в цьому законі виникнуть питання, по яких треба зробити уточнення. ..Тобто, ми сьогодні не застраховані від того, що в тому чи іншому законі можуть бути допущені помилки. Процедура ця може бути вирішена або в Конституційному Суді за поданням Президента, або в парламенті, якщо Президент запропонує розглянути які-небудь зміни», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Прем`єр не виключив, що «по деяких напрямках або статтях закону можливий якийсь компромісний варіант», «якщо ці рішення треба буде приймати в політичній площині і це буде на користь суспільству і державі в цілому. Якщо в цьому полягатиме питання – ми ніколи не ставили вище за державні інтереси, наприклад, Кабміну. Ми завжди налаштовані на компроміси і в уряді, і в парламенті», - пояснив він.

При цьому В.ЯНУКОВИЧ не уточнив терміни досягнення компромісних варіантів – до публікації чи після публікації закону про Кабінет міністрів. «Це не має значення. Якщо буде прийняте політичне рішення, якщо буде політична воля – це питання може бути розглянуте в будь-якій формі. Це не матиме принципових суперечностей. Тому ми налаштовані прислухатися один до одного, ми настроєні прислухатися до Президента, і якщо його пропозиції слушні, безперечно, ми їх політично підтримаємо», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.