Політики прагнуть забезпечити власну монополію на владу

Політологи не виключають, що підписання головою Верховної Ради України Олександром МОРОЗОМ закону “Про Кабінет міністрів” може призвести до конституційної кризи.

Таку думку політологи висловили сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Зокрема, президент Центру соціальних досліджень «Софія» Андрій ЄРМОЛАЄВ зазначив, що в законі про Кабмін дійсно є норми, що значно суперечать Конституції.

“Політична реальність полягає в тому, що ніхто не хоче вирішувати питання закону, оскільки йде жорстка боротьбі за контроль за виконавчою владою”, - вважає він.

Політолог констатує, що на сьогоднішній день бажання домовитись у політиків немає – “кожен шукає можливість забезпечити власну монополію на владу”.

“МОРОЗ підпише закон і він вступить в дію. В нас почнеться війна на рівні інституцій влади – між Президентом і парламентом, між Президентом і Кабміном, між президентською командою та коаліцією”, - переконаний А.ЄРМОЛАЄВ.

Він не виключає, що криза буде “не лише політичною а й конституційною - коли гілки влади не зможуть виконувати своїх конституційних обов’язків”.

На думку експерта, після цього відбудеться “форсоване” звернення до КС, який не виключено відмінить рішення парламенту та змусить політиків домовлятись.

“Зараз в парламенті є можливість голосувати конституційною більшістю – це загроза для переходу холодної війни в горючу форму - тобто у відкрите протистояння”, - попередив А.ЄРМОЛАЄВ.

Водночас, він назвав вчорашнє рішення Мукачівського суду “політичним рейдерством”.

У свою чергу, голова правління Центру політичних досліджень “Пента” Володимир ФЕСЕНКО наголосив, що нинішні події свідчать, що необхідно реформувати судову систему.

“Рішення Мукачівського суду я розцінюю як черговий, але дуже показовий прояв кризи української судової системи, яка використовується не лише в рейдерських атаках, а використовується як інструмент політичного з’ясування відносин”, - сказав В.ФЕСЕНКО.

На його переконання, вирішення кадрових та конституційних питань в судах першої інстанції є ненормальним.

“Це ситуація кризи і влади, і судової системи в цілому”, - наголосив він.

Крім того, директор Інституту глобальних стратегій Вадим КАРАСЬОВ вважає, що зараз розпочалась “війна юридичних аргументів”.

“Всі апелюють до формальних юридичних аргументів для того, щоб обійти правову реальність” – переконаний він. Він вважає, що війна юридичних аргументів буде продовжуватись обома сторонами конфлікту. В.КАРАСЬОВ переконаний, що саме в ситуації, коли мовчить Конституційний Суд “вступають в дію “Мукачівський, Печерській і інші суди”.

Політолог не виключає, що рішення Мукачівського суду дає політикам паузу для пошуку політичного компромісу.

“Якщо всі будуть воювати через закони, то закони просто будуть беззмістовні – їх ніхто не буде виконувати, а в цьому ніхто не зацікавлений”, - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 19 січня Президент Віктор ЮЩЕНКО повторно скористався правому вето до закону про Кабмін, який був прийнятий ВР 12 січня шляхом подолання президентського вето.

20 січня голова ВР Олександр МОРОЗ заявив, якщо глава держави не підпише закон у вказаний термін, то він, як голова ВР, поставить свій підпис під ним.

22 січня Мукачівській міськрайонний суд Закарпатської області розглянув позов члена партії «Наша Україна» Ігоря КРІЛЯ до Верховної Ради про визнання протиправними можливі дії голови ВР у разі підписання нимм закону про Кабмін. Суд заборонив голові Верховної Ради підписувати прийнятий 12 січня закон.