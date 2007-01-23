Луценко стверджує, що Ющенка обікрали, і знає, хто

Радник Президента України, керівник Громадянського руху «Народна самооборона» Юрій ЛУЦЕНКО не бачить підстав для ініціювання імпічменту Президента України через те, що глава держави Віктор ЮЩЕНКО вдруге ветував Закон “Про Кабінет Міністрів України”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЛУЦЕНКО заявив сьогодні на прес-конференції у Вінниці у ході поїздки областями України, під час яких він планує створити на місцях ініціативні групи та оргкомітети «Народної самооборони».

На переконання Ю.ЛУЦЕНКА, “у Президента вкрали право керувати зовнішньою політикою держави”. “Закон про Кабінет Міністрів - це банальна політична крадіжка», - заявив радник Президента.

Як повідомляв УНІАН, 10 січня фракція КПУ запропонувала оголосити імпічмент Президенту через ветування ним законів, прийнятих Верховною Радою. Проте голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ висловив переконання, що парламент в жодному разі не розглядатиме питання імпічменту.

19 січня Президент повторно скористався правом вето до закону про Кабмін, який був прийнятий ВР 12 січня шляхом подолання президентського вето.

20 січня О.МОРОЗ заявив, якщо глава держави не підпише закон у вказаний термін, то він, як голова ВР, поставить свій підпис під ним.

22 січня Мукачівській міськрайонний суд Закарпатської області розглянув позов члена партії «Наша Україна» Ігоря КРІЛЯ до Верховної Ради про визнання протиправними можливих дій голови ВР у разі підписання нимм закону про Кабмін. Суд заборонив голові Верховної Ради підписувати прийнятий 12 січня закон.

Сьогодні, 23 січня, О.МОРОЗ заявив, що закон про Кабмін буде обнародуваний відповідно до Конституції України. Він сказав, що якщо Президент України не підпише цей закон, то голова ВР “зобов`язаний його обнародувати”.