Янукович готується стати ядром

Лідер Партії регіонів Віктор Янукович стверджує, що його політична сила виграє вибори і стане ядром майбутньої парламентської коаліції."Вибори 26 березня виграє, безумовно, Партія регіонів…Я глибоко переконаний, що саме вона стане ядром майбутньої коаліції в парламенті, а виходить, і майбутнього коаліційного уряду", - сказав Янукович в інтерв`ю "Московским новостям".

Говорячи про відносини Партії регіонів із президентом Віктором Ющенком, Янукович зазначив, що це будуть відносини "коаліційного уряду з чинним президентом".

"Так, як це передбачено законом і зміненою Конституцією. Точно так — на основі закону — ми будемо будувати відносини з "помаранчевими" партіями", - сказав він.

На питання щодо можливості створення коаліції з "помаранчевими" партіями Янукович сказав:

"З огляду на позицію лідерів "помаранчевого" табору, відсутність у їхній політиці конструктивного початку, я не думаю, що Партія регіонів буде ініціювати якісь переговори зі своїми політичними опонентами".

"Однак, на відміну від "помаранчевих" партій, які споконвічно страждали відсутністю розуміння, що таке реальна, а не мітингова політика, я розумію, що в політиці все можливо", - додав він.

За словами Януковича, він не виключає можливості створення "найнесподіваніших коаліцій, якщо через небажання когось з учасників політичного процесу піти на компроміс в ім`я порятунку економіки", країна зіштовхнеться з "серйозною кризою".

Крім того, лідер Партії регіонів вважає, що влада "намагається зірвати вибори, а це значить, що вона розуміє неминучість своєї поразки".

"Уся ця історія зі списками виборців, у яких відсутні цілі квартали, а виборець не зможе знайти своє прізвище через перекручування, зроблені внаслідок незрозумілих перекладів, — не що інше, як спроба внести в процес голосування хаос", - сказав він.

"Якщо "помаранчеві" сили все-таки будуть намагатися реалізувати цей сценарій і вдадуться до використання горезвісного адміністративного ресурсу, то одержать зворотний результат — наш електорат може різко збільшитися", - зазначив Янукович.

Українська правда