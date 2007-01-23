Ющенко зібрався у гості до Меркель
16:16, 23 січня 2007Політика
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Президент відвідає Німеччину з робочим візитом
Президент України Віктор ЮЩЕНКО 8 лютого відвідає Німеччину з робочим візитом.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник керівника Секретаріату Президента Олександр ЧАЛИЙ сьогодні на брифінгу.
«Головна тема – це обговорення початку переговорного процесу про нову угоду Україна-ЄС, а також весь комплекс двосторонньої співпраці з Німеччиною з урахуванням її головування в Євросоюзі і G-8», - сказав О.ЧАЛИЙ.
Передбачається, що в ході візиту В.ЮЩЕНКО проведе зустріч з канцлером Німеччини Ангелою МЕРКЕЛЬ.
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