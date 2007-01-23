Мороз побачив зв`язок між Мукачівським судом і Балогою

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ висловив здивування тим, що судове рішення щодо закону про Кабінет міністрів України було прийнято саме Мукачівським міськрайонним судом Закарпатської області.

Про це він заявив сьогодні в прямому ефірі радіо “Ера”.

“Дивно, що це аж у Мукачевому чомусь виникла ця ініціатива”, - сказав О.МОРОЗ, коментуючи вчорашнє рішення Мукачівського міськрайонного суду, яке забороняє голові парламенту підписувати закон про Кабмін, а також – публікувати цей документ.

При цьому О.МОРОЗ висловив здивування “безграмотністю деяких суддів”, які “навіть не читають норми прямої дії, норми Конституції”, яка, за його словами, не передбачає, щоб після подолання президентського вето голова ВР підписував закон, натомість - просто його оприлюднює у випадку непідписання Президентом України.

Крім того, за словами О.МОРОЗА, важко пояснити ситуацію, коли питання у суді розглядається без другої сторони процесу.

Разом з тим О.МОРОЗ не виключив існування зв’язку між мукачівським походженням зазначеного судового рішення та главою Секретаріату Президента України Віктором БАЛОГОЮ, зазначивши: “Може, тому, що глава Адміністрації Президента України (йдеться про главу Секретаріату Президента України - УНІАН) з Мукачевого прибув до Києва”. В той же час О.МОРОЗ заявив, що не хоче коментувати цю ситуацію, оскільки йому, “відверто кажучи, трохи принизливо займатися такими коментарями”.

Як повідомляв УНІАН, 22 січня Мукачівський міськрайоний суд Закарпатської області розглянув позов представника партії «Наша Україна» Ігоря КРІЛЯ до Верховної Ради про визнання протиправними можливих дій голови ВР у разі підписання ним закону про Кабмін. Розглянувши цей позов, суд ухвалив рішення заборонити голові парламенту підписувати закон про Кабмін, а також заборонити ВР, її апарату будь-яким іншим фізичним чи юридичним особам подавати для опублікування прийнятий 12 січня закон про Кабмін. Суд також заборонив редакціям газет «Голос України», «Урядовий кур’єр», іншим офіційним виданням, фізичним чи юридичним особам публікувати закон про Кабмін. Рішення суду підлягає негайному виконанню та може бути оскаржено впродовж 5 днів з дня проголошення цієї ухвали в Апеляційному суді Закарпатської області.

23 січня на прес-конференції народний депутат І.КРІЛЬ зазначив, що відповідно до законодавства він міг звернутися лише до Мукачівського суду, оскільки прописаний у цьому місті.

Також І.КРІЛЬ сказав, що рішення Мукачівського суду не є рішенням по суті справи. За його словами, “це рішення для забезпечення позову”, аби суд мав можливість повноцінно розглянути його позовну заяву. “Рішення по суті буде прийматися пізніше”, – додав депутат.