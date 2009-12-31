Тимошенко зустрічатиме Новий рік на Майдані

У ніч з 31 грудня на 1 січня прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО планує зустріти Новий рік на Майдані Незалежності в Києві та привітати українців зі святом.

Про це повідомляє офіційний сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 22 грудня під час прямої телефонної лінії з читачами газети «Комсомольская правда в Украине» прем’єр заявила про намір зустрічати Новий рік на Майдані Незалежності.

«Новий рік – це родинне свято, але цей рік ми будемо з родиною зустрічати на Майдані», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО і висловила переконання, що це буде надзвичайне свято, оскільки в цей день зберуться всі її однодумці.

На її думку, треба відновити всі ідеї, які були висловлені під час Майдану в 2004 році. «Я хочу, щоб усе це нарешті було відновлено у своєму статусі, щоб повернули добру славу тому, що відбувалося на тих майданах, щоб люди знову повірили, що вони недарма на тих майданах стояли», - пояснила Ю.ТИМОШЕНКО.