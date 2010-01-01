Українцям пропонують надіслати другу новорічне привітання від Ющенка
11:51, 01 січня 2010Політика
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Інформація - на сайті кандидата
За допомогою сучасних можливостей інтернету кожен бажаючий сьогодні може отримати новорічне привітання від Президента України Віктора ЮЩЕНКА особисто, або ж надіслати таке привітання другу.
Про це повідомляє сайт В.ЮЩЕНКА.
Для отримання привітання потрібно лише ввести у відповідну форму номер телефону – і глава держави зателефонує до абонента з привітаннями.
Окрім того, на сайті можна також переглянути відеозвернення В.ЮЩЕНКА до українців з нагоди Нового року.
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