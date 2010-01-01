Українцям пропонують надіслати другу новорічне привітання від Ющенка

За допомогою сучасних можливостей інтернету кожен бажаючий сьогодні може отримати новорічне привітання від Президента України Віктора ЮЩЕНКА особисто, або ж надіслати таке привітання другу.

Про це повідомляє сайт В.ЮЩЕНКА.

Для отримання привітання потрібно лише ввести у відповідну форму номер телефону – і глава держави зателефонує до абонента з привітаннями.

Окрім того, на сайті можна також переглянути відеозвернення В.ЮЩЕНКА до українців з нагоди Нового року.