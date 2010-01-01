Сьогодні у Києві пройде смолоскипний марш на честь Степана Бандери

Сьогодні Київська міська організація Всеукраїнського об’єднання «Свобода» проведе акцію «Степан Бандера – наш Герой», присвячену Дню народження провідника Організації Українських Націоналістів (революційної) Степана Бандери та усім воїнам ОУН-УПА.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на прес-службу ВО “Свобода”, акція розпочнеться о 18.00 біля пам’ятника Тарасові Шевченку, після чого сформована колона зі смолоскипами рушить бульваром Шевченка та Хрещатиком до Майдану Незалежності.

О 19.00 заплановано мітинг на Майдані Незалежності.