Тимошенко обіцяє, що у 2010-му ціна на газ не зміниться

З 1 січня 2010 року ціна на природний газ для промисловості, теплокомуненерго та населення залишається на рівні 2009 року.

Про це повідомляє офіційний сайт прем’єр-міністра, кандидата у президенти Юлії ТИМОШЕНКО.

"З 1 січня промисловість має таку саму ціну на газ, як у 2009 році. Я хочу спростувати всі заяви, що з 1 січня газ буде дорогий і, як кажуть сьогоднішні опозиціонери і кандидати в Президенти, буде колапс економіки України. Для людей, теплокомуненерго ціна на газ з 1 січня зберігається такою, якою була в минулому році", - заявила прем`єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО.

Як відомо, ще наприкінці листопада глава уряду запевнила, що для промисловості ціна на природний газ лишиться незмінною протягом всього першого півріччя 2010 року.

"По тим прогнозам, які ми зараз маємо, ціни на нафту, на мазут, на газоль, а це і є складові формули, у нас як мінімум в першому півріччі ціна для промисловості на природний газ не зміниться, вона буде така, як і була у 2009 році", - сказала прем`єр-міністр.

Голова уряду нагадала, що, згідно із довгостроковим десятирічним контрактом про постачання газу, передбачено формулу, яка дає можливість формувати ціни на газ для України на ринкових засадах, без будь-якого додаткового обговорення.