Лавринович: Закон про Кабмін уже давно підписаний

Міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ констатує, що для оприлюднення закону «Про Кабінет міністрів України» немає жодних перепон.

Про це міністр сказав в ексклюзивному коментарі УНІАН.

«Перше – закон про Кабмін пройшов всю конституційну процедуру. Друге – голова Верховної Ради не має права нічого підписувати тому, що він його підписав вже в грудні місяці і зміни після цього в закон вноситись не можуть», - сказав О.ЛАВРИНОВИЧ.

Він нагадав, що жодна з пропозицій Президента до цього закону не знайшла підтримки. Таким чином, підкреслив О.ЛАВРИНОВИЧ, прийнятий ВР закон про Кабмін у грудні підписаний головою Верховної Ради України і сьогодні питання стоїть тільки про його оприлюднення. «Немає жодних юридичних перешкод для оприлюднення закону про Кабмін», - наголосив міністр.

Як повідомляв УНІАН, 19 січня Президент повторно скористався правом вето до закону про Кабмін, який був прийнятий ВР 12 січня шляхом подолання президентського вето.

20 січня О.МОРОЗ заявив, якщо глава держави не підпише закон у вказаний термін, то він, як голова ВР, поставить свій підпис під ним.

22 січня Мукачівській міськрайонний суд Закарпатської області розглянув позов члена партії «Наша Україна» Ігоря КРІЛЯ до Верховної Ради про визнання протиправними можливих дій голови ВР у разі підписання ним закону про Кабмін. Суд заборонив голові Верховної Ради підписувати прийнятий 12 січня закон.

Сьогодні, 23 січня, О.МОРОЗ заявив, що закон про Кабмін буде обнародуваний відповідно до Конституції України. Він сказав, що якщо Президент України не підпише цей закон, то голова ВР “зобов`язаний його обнародувати”.