Грузія пропонує провести навчання НАТО

Грузія пропонує провести в поточному році на своїй території багатонаціональні військово-повітряні навчання в рамках програми НАТО "Партнерство заради миру".

Як повідомляє РІА “Новости” з посиланням на прес-службу Міноборони Грузії, це питання обговорювалося у вівторок на зустрічі з офіційною делегацією НАТО в Генеральному штабі збройних сил Грузії.

Оціночна делегація штабу командування повітряного компоненту НАТО перебуває в Грузії з чотириденним офіційним візитом. Грузинську сторону на зустрічі представляв начальник департаменту стратегічного планування та військової політики Генштабу ЗС Іраклій БАТКУАШВІЛІ.

"Для успішного проведення навчань у Грузії експерти НАТО вимагають проведення ремонтних робіт на військових базах і військових аеродромах", - йдеться в повідомленні прес-служби.

Делегація НАТО вже побувала на військовому аеродромі в Марнеулі. 24 січня планується відвідання аеродрому в Алексєєвці, а 25 січня – військової бази у Вазіані.

Візит до Грузії делегації НАТО завершиться 26 січня.