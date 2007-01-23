Луценко закликає навесні йти на Київ

У Вінниці на мітинг, ініційований громадянським рухом “Народна самооборона“, за даними громадянського руху, зібралося 8 тис. осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, лідер громадянського руху Юрій ЛУЦЕНКО і політик Тарас СТЕЦЬКІВ під час мітингу закликали вінничан вступати в ряди “Народної самооборони». «Я закликаю вас навесні взяти за руку як мінімум 10 співгромадян і піти на Київ, - сказав Ю.ЛУЦЕНКО і додав, - щоб столиця нашої держави належала нам і влада відповідала за свої обіцянки”.

У мітингу також взяли участь представники «Нашої України», БЮТ, УНА-УНСО.

Після завершення мітингу перед вінничанами виступили відомі українські гурти “Тартак” і “Гайдамаки».

Як повідомляв УНІАН, Ю.ЛУЦЕНКО розпочав поїздки по регіонах України з метою створення обласних організацій громадянського руху “Народна самооборона”.

Окрім того, Ю.ЛУЦЕНКО провів у Вінниці ряд зустрічей, в тому числі з міським та обласним керівництвом, провів нараду з керівника обласних організацій «Народної самооборони».