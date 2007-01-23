Кіровоград відмовляється фінансувати вибори свого мера

Кіровоградська міська влада відмовляється фінансувати повторні вибори мера, призначені на 11 лютого, з місцевого бюджету.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на вечірньому засіданні територіальної виборчої комісії повідомив заступник міського голови, виконуючий обов’язки директора Адміністративного департаменту Павло ТОПЧІЙ.

Він зачитав офіційного листа секретаря Кіровоградської міської ради Руслана МІШЕРИЧЕНКА до членів ТВК.

Місцева влада аргументує свою позицію постановою Центральної виборчої комісії, прийнятою 18 січня 2007 року, про систематичні порушення виборчого законодавства України, допущені територіальною виборчою комісією м. Кіровограда під час проведення позачергових виборів міського голови 26 листопада 2006 року.

П.ТОПЧІЙ також звернув увагу присутніх на той факт, що у місцевому суді досі слухається справа кандидата на посаду мера від КПУ Володимира ПУЗАКОВА, який позивається до ТВК з вимогою скасувати рішення комісії про повторне визнання виборів недійсними.

За словами П.ТОПЧІЯ, ці та інші зауваження до роботи членів комісії, а також рекомендація Центрвиборчкому, стали причиною винесення на розгляд сесії Кіровоградської міської ради питання про дострокове припинення повноважень членів ТВК. Сесія призначена на 2 лютого.

Після виступу представника місцевого самоврядування, комісія продовжила свою роботу. Голова ТВК Олексій БАГНО заявив, що поки немає рішення про розпуск, виборчий процес триває.

За словами О.БАГНА, кошти в сумі 1,019 млн. грн. на проведення повторних виборів кіровоградського мера виділені з державного бюджету в якості субвенції.

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня ТВК м. Кіровограда винесла постанову про визнання виборів недійсними через порушення, допущені дільничними виборчими комісіями у ході голосування та при підрахунку голосів виборців.

Апеляційний суд Кіровоградської області визнав протиправною і скасував дану постанову. Однак 4 січня 2007 року члени ТВК проголосували за повторне визнання недійсними виборів мера у Кіровограді.