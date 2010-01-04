Звинувачення Януковича на адресу Тимошенко спричинені заздрістю?

Звинувачення лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧ на адресу прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО щодо святкування Нового року на Майдані Незалежності в Києві викликане заздрістю.

Про це заявив заступник голови фракції БЮТ Сергій СОБОЛЄВ з приводу коментаря В.ЯНУКОВИЧА щодо витрачених грошей на цей захід.

«По-моєму, ЯНУКОВИЧ просто заздрить, що тисячі людей вирішили зустрічати Новий рік на Майдані разом з Юлією ТИМОШЕНКО, тому почав рахувати гроші на феєрверки, танці, шампанське, конфетті та інші речі. То не стільки від великого розуму, як від звичайної людської заздрості», - зазначив С.СОБОЛЄВ, повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ.

На думку народного депутата, люди прийшли на прикрашений Майдан святкувати Новий рік, бо там «особлива атмосфера».

Виходячи з цього, С.СОБОЛЄВ порадив В.ЯНУКОВИЧУ і його штабу не вимірювати свята в грошах.

«Ми розуміємо, що ЯНУКОВИЧ і його штаб від заздрощів лопаються, оскільки тисячі киян зустріли новий рік разом з ТИМОШЕНКО. Натомість до ЯНУКОВИЧА прийшли лише кілька олігархів, і ті з бажанням отримати якусь вигоду», - сказав БЮТівець.

Як повідомляв УНІАН, В.ЯНУКОВИЧ висловив обурення тим, що "коли десятки тисяч людей по всій країні у новорічну ніч сиділи без грошей, світла і тепла, прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО “пускала на вітер на Майдані сотні тисяч доларів”.

На переконання В.ЯНУКОВИЧА «1 січня люди повинні були отримувати мінімальні пенсії на 150 гривень більше". При цьому В.ЯНУКОВИЧ вкотре підкреслив, що "чинна влада вміє дбати лише про себе". «Ми всі бачили, які феєрверки та танці влаштували вони на Майдані у новорічну ніч», - констатував він.