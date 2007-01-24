Генеральний директор СОТ: щодо України все ще залишаються питання
Паскаль Ламі зустрінеться з Януковичем
|Генеральний директор Світової організації торгівлі Паскаль Ламі
П. Ламі: "Україна є однією з країн, які вступають до СОТ, з якими ми перебуваємо, певною мірою, на фінальній стадії процесу переговорів. Але не все так легко, тому що половина процесу вступу пов’язана з двосторонніми справами. Це означатиме, що Україна більше відкриває свій ринок до партнерів по СОТ, - так от вона зараз близька до остаточного завершення.
Але існує друга половина процесу вступу, яка пов’язана з українським законодавством та регуляторними правилами, які мають переконувати в тому, що вони діють більшою мірою за стандартами СОТ та сучасної ринкової економіки.
Багато з цього вже зроблено, але все ще залишаються питання.
Переговори щодо вступу мають таку саму суміш політики, економіки та тактики, як і торгівельні переговори в цілому. Ми знаємо, що в українському політичному процесі мала місце турбулентність. Але я бачу щось, що чітко вказує на завершення переговорного процесу, незалежно від часу".