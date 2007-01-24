Генеральний директор СОТ: щодо України все ще залишаються питання

Генеральний директор Світової організації торгівлі Паскаль Ламі

У Давосі, у швейцарських Альпах, сьогодні розпочинає роботу Всесвітній економічний форум. У п’ятницю, в рамках роботи форуму, Генеральний директор Світової організації торгівлі Паскаль Ламі зустрінеться з прем’єр-міністром України Віктором Януковичем, щоб обговорити питання вступу України до цієї організації. Про це під час сніданку в Брюсселі у вівторок повідомив сам Паскаль Ламі. На пряме запитання Бі-Бі-Сі стосовно дати вступу України в СОТ він відповіді не дав, зіславшись на складність процесу і натякнувши на вплив політичних процесів в Україні.

П. Ламі: "Україна є однією з країн, які вступають до СОТ, з якими ми перебуваємо, певною мірою, на фінальній стадії процесу переговорів. Але не все так легко, тому що половина процесу вступу пов’язана з двосторонніми справами. Це означатиме, що Україна більше відкриває свій ринок до партнерів по СОТ, - так от вона зараз близька до остаточного завершення.

Але існує друга половина процесу вступу, яка пов’язана з українським законодавством та регуляторними правилами, які мають переконувати в тому, що вони діють більшою мірою за стандартами СОТ та сучасної ринкової економіки.

Багато з цього вже зроблено, але все ще залишаються питання.

Переговори щодо вступу мають таку саму суміш політики, економіки та тактики, як і торгівельні переговори в цілому. Ми знаємо, що в українському політичному процесі мала місце турбулентність. Але я бачу щось, що чітко вказує на завершення переговорного процесу, незалежно від часу".

Українська служба Бі-Бі-Сі