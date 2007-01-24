Ющенко, прилетівши зі Швейцарії, відразу провів бесіду з Януковичем

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ не виключає, що пропозиції Президента України Віктора ЮЩЕНКА до закону про Кабінет міністрів можуть бути враховані, але у вигляді поправок до вже ухваленого закону.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, відкриваючи засідання уряду.

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що уряд був готовий до тих процесів, які йдуть навколо ухваленого закону про Кабмін, назвавши їх «природними». Разом з тим прем`єр висловив упевненість у тому, що врешті-решт результатом даного процесу стане компроміс між гілками влади. У зв`язку з цим В.ЯНУКОВИЧ повідомив, що вчора стосовно цих питань він провів бесіду з Президентом України В.ЮЩЕНКОМ, який повернувся до України напередодні ввечері, а також головою Верховної Ради України Олександром МОРОЗОМ.

Коментуючи результати цих бесід, В.ЯНУКОВИЧ сказав: «Ми вважаємо, що ми знайдемо в цьому процесі відповіді на ті питання, які викликають суперечності».

Крім того, він не виключив, що якщо Президент до початку третьої сесії Верховної Ради подасть свої пропозиції щодо поправок до закону про Кабмін, вони будуть враховані, але у вигляді поправок до вже ухваленого закону. «І якщо на початку третьої сесії від Президента надійдуть пропозиції щодо деяких поправок до закону - вони можливі. Але цей закон ухвалено, і можливо буде це зробити як поправку до вже діючого закону. Безумовно, ми мусимо знайти можливість, як йти назустріч один одному, але пам`ятати, що головне завдання - це ефективність, яка є головною метою вдосконалення системи державної влади», - сказав прем`єр. Він додав, що цей закон не тільки розподіляє повноваження, але і відповідальність. У зв`язку з цим В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що уряд будуватиме чітку вертикаль влади, за якої використовуватимуться системи комплексного моніторингу соціально-економічних процесів, що відбуваються в державі.

Як повідомляв УНІАН, 19 січня Президент В.ЮЩЕНКО повторно скористався правом вето до закону про Кабмін, який було ухвалено ВР 12 січня шляхом подолання президентського вето.