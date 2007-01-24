Цушко завтра представить наступника Яреми
11:39, 24 січня 2007Політика
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У МВС інформацію про відставку підтвердили
У Міністерстві внутрішніх справ України підтверджують інформацію, що начальник Головного управління МВС у місті Києві Віталій ЯРЕМА подав рапорт про звільнення.
|Костянтин Стогній
При цьому він зазначив, що завтра міністр внутрішніх справ Василь ЦУШКО планує представити колективу столичного Главку міліції нового керівника. Водночас К.СТОГНІЙ не уточнив прізвища наступника В.ЯРЕМИ.
Сьогодні джерела у Главку столичної міліції повідомили УНІАН, що В.ЯРЕМА подав рапорт про звільнення. При цьому співрозмовники агентства не виключили, що в подальшому В.ЯРЕМА працюватиме в СБУ.
В.ЯРЕМА обіймає посаду начальника Головного управління МВС у місті Києві з лютого 2005 р.
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