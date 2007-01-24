Цушко завтра представить наступника Яреми

У Міністерстві внутрішніх справ України підтверджують інформацію, що начальник Головного управління МВС у місті Києві Віталій ЯРЕМА подав рапорт про звільнення.

Костянтин Стогній

Про це УНІАН заявив прес-секретар міністра внутрішніх справ України Костянтин СТОГНІЙ.

При цьому він зазначив, що завтра міністр внутрішніх справ Василь ЦУШКО планує представити колективу столичного Главку міліції нового керівника. Водночас К.СТОГНІЙ не уточнив прізвища наступника В.ЯРЕМИ.

Сьогодні джерела у Главку столичної міліції повідомили УНІАН, що В.ЯРЕМА подав рапорт про звільнення. При цьому співрозмовники агентства не виключили, що в подальшому В.ЯРЕМА працюватиме в СБУ.

В.ЯРЕМА обіймає посаду начальника Головного управління МВС у місті Києві з лютого 2005 р.