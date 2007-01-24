Яценюк розділив успіх Януковича на двох

Перший заступник глави Секретаріату Президента Арсеній ЯЦЕНЮК вважає об`єктивними економічні показники соціально-економічного розвитку України в 2006 році, оприлюднені сьогодні в ході засідання уряду прем`єр-міністром України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ЯЦЕНЮК заявив сьогодні журналістам у Кабінеті Міністрів.

«Уряду вдалося втримати економічну стабільність, яка була забезпечена урядом Юрія ЄХАНУРОВА. Тому ці досягнення слід розділити між двома урядами», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прем`єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ заявив, що рівень зростання ВВП на початку 2007 року зберігається на рівні 8%. «Завдяки цьому зростанню ми за минулий рік матимемо не менше 7% зростання ВВП при зростанні зарплати приблизно на рівні 20%», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.