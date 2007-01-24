Кінах вимагає показового бичування МЗС

Голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Анатолій КІНАХ вважає, що присутність туркменської опозиції в України завдала шкоди якості відносин та довірі між країнами.

Про це він сказав учора в прямому ефірі на телеканалі “Тоніс”, повідомили у прес-службі А.КІНАХА.

За словами депутата, події, які відбулися, підтверджують той факт, що неконсолідованість гілок влади, загострення політичного протистояння призводить до хаотичних та неузгоджених дій високопосадовців у питаннях зовнішньої політики. «Замість того, щоб працювати на забезпечення прямих поставок природного газу в Україні, зміцнення довіри та координації дій між країнами, окремі посадовці вдаються до таких необдуманих кроків, завдаючи при цьому шкоді національним інтересам країни», - зауважив голова комітету.

А.КІНАХ також наголосив на необхідності проведення службового розслідування з даного питання. «Необхідно розібратися, і попри прізвища, посади, політичний колір, ті, хто дозволили собі необдумані одноосібні дії, проігнорували національні стратегічні інтереси держави, повинні відповісти за це», - сказав він.

Крім того, А.КІНАХ висловив впевненість, що Україна на сьогодні повинна докладати максимальних зусиль для виходу на прямі форми співпраці з Туркменістаном у паливно-енергетичному комплексі.

Депутат наголосив “на важливому значенні та стратегічності» українсько-туркменського партнерства у ПЕК. За його словами, для України є дуже негативним той факт, що за останні роки втрачено можливість прямих форм співпраці з Туркменістаном в енергетичній сфері, включаючи можливість реалізації серйозних спільних інвестиційних проектів.

«З урахуванням гострої необхідності посилення енергетичної безпеки України нам необхідно працювати на зміцнення, передовсім, прямих поставок газу з Туркменістаном. Саме на це повинні бути націлені усі наші політичні, економічні та дипломатичні зусилля», - зазначив А.КІНАХ.