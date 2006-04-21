Уряд не хоче розбудовувати село

Кабінет Міністрів відмінив свої постанови про розвиток житлового будівництва на селі.

Про це йдеться у постанові Уряду від 19 квітня 2006 року №532, текст якої розміщений на Урядовому порталі.

Зокрема, уряд визнав такою, що втратила чинність, свою постанову “Про розвиток житлового будівництва та поліпшення соціально-демографічної ситуації на селі” від 28 липня 1992 р. № 421.

Також втратила чинність урядова постанова від 15 червня 1994 року № 403 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 1992 р. № 421 “Про розвиток житлового будівництва та поліпшення соціально-демографічної ситуації на селі”.

Крім того, втратив чинність абзац третій змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 року № 478.

Довідка УНІАН. Постанова “Про розвиток житлового будівництва та поліпшення соціально-демографічної ситуації на селі” передбачала, що спорудження житла і господарських будівель в трудонедостатніх сільських населених пунктах для громадян, зайнятих у сільському господарстві, переробних і обслуговуючих галузях агропромислового комплексу або соціальній сфері (включаючи фермерські господарства, здійснюється за рахунок державних централізованих капіталовкладень.

Також сім`ям, які переселяються в трудонедостатні сільські населені пункти для роботи в агропромисловому комплексі і соціальній сфері села, повинна була виплачуватися одноразова грошова допомога для обзаведення господарством у розмірі 15 мінімальних окладів на голову сім`ї та четверту частину цієї суми на кожного члена сім`ї.