У Януковича тепер буде нова цікава посада

Інвестиційну раду при Кабінеті міністрів очолить прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-прем`єр-міністр України Дмитро ТАБАЧНИК сьогодні на брифінгу в Кабміні.

«В.ЯНУКОВИЧ прямує до Давосу на зустрічі з лідерами світового бізнесу як глава Інвестиційної ради», - сказав Д.Табачник.

Віце-прем`єр-міністр підкреслив, що основними напрямами діяльності Інвестиційної ради стануть удосконалення національного законодавства і створення сприятливого інвестиційного клімату для залучення іноземних капіталів у розвиток української економіки.

«Створення ради є позитивним сигналом для інвесторів», - додав він.

Д.Табачник також припустив, що діяльність Інвестиційної ради дозволить виключити можливі недобросовісні дії місцевої влади відносно іноземних інвесторів.

Сьогодні уряд ухвалив рішення про створення Інвестиційної ради зі статусом консультативно-дорадчого органу при Кабінеті Міністрів.