Тігіпко думає, що Росія може закрити свій ринок для українських труб

Кандидат у президенти Сергій ТІГІПКО наголошує, що Україна і Росія повинні уникати політизації економічних питань.

Як повідомили УНІАН у прес-службі С.ТІГІПКА, так він прокоментував інформацію про те, що Росія почала повторне антидемпінгове розслідування стосовно деяких видів труб з України. Наприкінці 2009 року країни домовилися про продовження угоди про безмитний імпорт багатьох видів трубної продукції на один рік. До цього найбільші нафтові компанії Росії звернулися з проханням до уряду забезпечити вільний доступ української продукції на місцевий ринок.

«Незважаючи на те, що поставки українських труб до Росії вигідні обом державам, сторони демонструють, що політична необхідність може взяти гору над економічною доцільністю», - зауважив С.ТІГІПКО.

«Угода діяла п`ять років, а продовжена тільки на рік. Для виробників труб Росія є ключовим ринком, а ризики інвестування у виробництво залишаються високими. Початок нового антидемпінгового розслідування може означати, що вже з наступного року російський ринок для українських трубників виявиться закритим», – сказав С.ТІГІПКО.

На його думку, антидемпінгове розслідування може розглядатися як ще один важіль тиску на Україну. «А результат цього розслідування буде залежати від того, як завершаться президентські вибори в Україні, та від політики майбутнього глави держави», – впевнений С.ТІГІПКО.