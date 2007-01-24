Морозу роз`яснили, де вінчання, а де шлюб

Представник Президента України в Конституційному Суді Володимир ШАПОВАЛ заявляє, що голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ, якщо вирішить своїм підписом ввести в дію закон про Кабмін, має поставити під ним свій підпис вдруге.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістам сьогодні на брифінгу в Секретаріаті Президента.

В.ШАПОВАЛ пояснив, що перший підпис під законом про Кабмін означав закінчення процедури прийняття закону в парламенті. Однак підпис закону головою ВР замість Президента -це «запуск закону в силу», сказав він.

«То було вінчання, а це вже шлюб», - порівняв В.ШАПОВАЛ.

Як повідомляв УНІАН, голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ заявив, що для набуття чинності закону про Кабмін йому не треба ставити свій підпис, оскільки він робив це відразу після ухвалення закону депутатами ВР.

О.МОРОЗ вважає, що зараз йому достатньо лише доручити опублікувати закон в офіційних виданнях.