Янукович пропонує Ющенку порушити Коституцію

Представник Президента у Конституційному Суді України Володимир ШАПОВАЛ вважає, що глава держави Віктор ЮЩЕНКО порушить Конституцію, якщо погодиться на сьогоднішню пропозицію прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА спочатку підписати закон про Кабінет міністрів, а вже потім вносити до нього окремі поправки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ШАПОВАЛ заявив сьогодні на брифінгу в Секретаріаті Президента.

«Це пропозиція Президенту порушити Конституцію», - сказав В.ШАПОВАЛ.

За його словами, будь-який закон набуває чинності лише після підпису Президента, але, оскільки закон про Кабмін був прийнятий з порушенням процедури, то це дає право Президентові заветувати його.

У разі, якщо глава держави підпише цей закон, то він, на думку В.ШАПОВАЛА, погодиться з тим порушенням Конституції, на яке пішла Верховна Рада.

Як нагадав В.ШАПОВАЛ, 18 січня Президент заявив, що до тексту раніше заветованого ним закону про Кабмін, вето на який було подолано, і який направлено на підпис, було внесено зміни. При цьому, за словами В.ШАПОВАЛА, не важливо, чи є відмінності технічними, чи по суті. «Головне, що вони є», - підкреслив він.

Представник Президента у КС повторив, що саме наявність таких відмінностей в одній зі статей закону дає підстави главі держави застосувати право вето. «Дрібниць з позицій юриспруденції немає», - додав він.

На прохання кореспондента УНІАН спрогнозувати подальший перебіг подій щодо закону про Кабмін, В.ШАПОВАЛ сказав, що є два можливі варіанти: перший – Верховна Рада сприймає повернення закону як легальну дію Президента і може погодитись з пропозиціями Президента, або знову долати вето.

Другий варіант – голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ підписує закон. У такому разі його дії будуть юридично оцінені і тоді можливе подання Президента до Конституційного Суду стосовно неконституційності закону в цілому.

Як повідомляв УНІАН, 19 січня Президент В.ЮЩЕНКО повторно скористався правом вето до закону про Кабмін, який було ухвалено ВР 12 січня шляхом подолання президентського вето.

Сьогодні прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ висловив упевненість у тому, що невдовзі буде знайдено компроміс щодо закону по Кабмін між гілками влади. Він не виключив, що пропозиції Президента України В.ЮЩЕНКА до закону про Кабмін можуть бути враховані, але у вигляді поправок до вже ухваленого закону.