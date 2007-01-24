Черновецький більше в мери не піде

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявляє, що не має наміру балотуватися на наступних виборах мера Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в офісі партії “Пора”.

“Через п’ять років ви побачите блискучий рейтинг, але я заздалегідь оголошую, що я не буду балотуватися на нових виборах”, - сказав він.

Мер зауважив, що думає не про свої рейтинги, а про виконання своїх передвиборних обіцянок. Для цього, за словами Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, він був змушений прийняти ряд непопулярних рішень, щоб потім вони “стали популярними і всіма визнаними, увійшли у душу кожної людини і знайшли там відгук”.

Як повідомляв УНІАН, 22 січня ініціативна група з проведення місцевого референдуму про відставку Київського міського голови Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО і розпуску Київради подала документи для реєстрації.

Ініціативна група була утворена на зборах громадян Києва 23 грудня 2006 року. До неї увійшло 54 особи.

На місцевий референдум будуть винесені питання про відставку Київського міського голови Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО і розпуск Київради V скликання.