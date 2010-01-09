Ющенко пояснив, чому бандити не в тюрмах

Обіцянку "бандитам - тюрми" не вдалося реалізувати через конституційну реформу 2004 року.

Про це заявив президент Віктор Ющенко в інтерв`ю Радіо Свобода.

"Після 2004 року повноваження, починаючи від призначення Генпрокурора, головного міліціонера, закінчуючи призначення суддів, змістились з компетенції президента в компетенцію парламентської більшості, яку очолює прем`єр", - сказав він.

"Таким чином через невдалу, безвідповідальну, непродуману конституційну реформу ми привели країну (я маю на увазі ті сили, які ініціювали цю реформу - Кучма, Мороз, Медведчук), підвели країну до формування партійної диктатури, формування диктатора із сильною рукою", - заявив Ющенко.

За словами президента, "ми віддалились від демократичного процесу - як в сенсі національного становлення, так і політичного становлення".

"Чи може одна людина затверджувати систему виконавчої влади - незалежно, чи ми говоримо про ліс, чи про болото, чи воду, чи фінанси? Чи можна напрацювати модель, коли прем`єр затверджує систему виконавчої влади, яка творить корупцію?", - запитав Ющенко.

"Корупція є в органах, які володіють або фінансами, або активами матеріальними, або ліцензіями. Так от всі ці призначення робить прем`єр-міністр", - наголосив він.

"І прем`єр робить призначення генпрокурора і головного міліціонера країни, який проводить правоохоронну роботу. Так чи цей генпрокурор, призначений партійною сектою на чолі з прем`єром, перевірить органи виконавчої влади, які творять корупцію?", - додав президент.

Українська правда