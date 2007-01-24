Депутат, який вкусив Черновецького, не чистить зуби?

Київський мер Леонід Черновецький не може подати в суд на депутата Верховної Ради, що нібито вкусив його за палець під час однієї з сесій Київрада.

Про це він заявив на брифінгу в середу, повідомляє Українська правдаз посиланням на Лігу.

Черновецький нагадав, що на одній із сесій Київради його вкусив народний депутат від фракції БЮТ Анатолій Семинога.

За словами мера, рука дотепер не гоїться, тому він припустив, що депутат "погано чистить зуби".

Водночас, Черновецький відзначив, що він не може подати в суд на Семиногу за вкушені пальці, оскільки той знаходиться під захистом депутатського імунітету.

"Тому що, скільки б я не показував палець судді, прокуророві, він (Семинога) так і залишиться недосяжним для правоохоронної системи", - підкреслив мер, додавши, що в нього є довідка про те, що на сесії йому поранили пальці.

Як відомо, кілька сесій Київради проходили з блокуванням опозиційними фракціями трибуни, а також у залі відбувалися бійки між депутатами як Київради, так і Верховної Ради.

Під час цих сесій опозиційні фракції Київради (БЮТ, "Наша Україна" і Блок Віталія Кличко) домагалися зниження тарифів на житлово-комунальні послуги, а також уведення норми, за якою всі земельні ділянки в столиці продаються на аукціонах.