Міністр юстиції має утримуватися

Народний депутат, член фракції “Наша Україна” Микола ОНІЩУК вважає, що міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ має утримуватися від оцінки дій судді Мукачівського міськрайонного суду, який заборонив голові Верховної Ради підписувати закон про Кабінет Міністрів.

Про це йдеться у коментарі М.ОНІЩУКА, оприлюдненому прес-службою “Нашої України”, щодо заяви О.ЛАВРИНОВИЧА про те, що вищеназваний суддя може бути покараний.

“Державні діячі мають утримуватися від оцінки дій суду, адже оцінка правомірності чи неправомірності судових актів здійснюватися виключно у процесуальному порядку, передбаченому законом”, - зазначив депутат.

М.ОНІЩУК нагадав, що рішення суду переглядаються виключно в апеляційному та касаційному порядку. За його словами, якщо міністр юстиції України вважає, що “у діях якогось судді є ознаки порушення процесуального законодавства, він може вийти з відповідним поданням до Вищої кваліфікаційної комісії”. Він підкреслив, що “давати ж оцінки діям судді, не спираючись на відповідні процесуальні рішення та доведені факти, що свідчать про неупередженість чи інші ознаки його неправомірної поведінки, для державного службовця такого рівня просто неприпустимо”.

Сьогодні ЗМІ повідомили, що Вища рада юстиції 23 січня ухвалила рішення перевірити наявність підстав для звільнення судді Мукачівського міськрайонного суду, який своїм рішенням заборонив голові Верховної Ради Олександру МОРОЗУ підписувати закон про Кабмін. В той же час на офіційному сайті Вищої ради юстиції повідомляється про 94-те засідання ради під головуванням в.о. голови Вищої ради юстиції Лідії ІЗОВІТОВОЇ, але не говориться про розгляд даного питання.