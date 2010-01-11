Яценюк розуміє, що «друзі» з БЮТ і ПР обскубуть його рейтинг мов курку

Кандидат на пост Президента України Арсеній ЯЦЕНЮК заявляє, що судитиметься по кожній виборчій дільниці, де буде виявлено порушення на виборах Президента України.

Про це він заявив у Дніпропетровську під час прямої телефонної лінії газети «Комсомольская правда в Украине», повідомили УНІАН у прес-службі А.ЯЦЕНЮКА.

Він наголосив, що “фальсифікації виборів уже почалися”. За його словами, «є БЮТ і Партія регіонів, які розуміють, що це (ці вибори) - їхній фінальний акорд”.

“Програш у цій виборчій кампанії для ТИМОШЕНКО і для ЯНУКОВИЧА означає фактично політичну пенсію без утримання, тому вони заготувили різні методи фальсифікації, і я знаю про всі ці методи, які вже сьогодні пропонуються”, - додав А.ЯЦЕНЮК.

Він зазначив, що в основному “перший удар робиться на села, тому що у нас 33 тисячі сіл”. За його словами, у них нереально не тільки завезти міжнародних спостерігачів, але й більшість кандидатів не можуть забезпечити в усіх селах спостерігачів, а також членів всіх виборчих комісій.

Як сказав А.ЯЦЕНЮК, “фальсифікація розрахована, в першу чергу, на бідне населення, якого в нас 90%”. Він додав, що йдеться про “скуповування голосів, підкуп членів комісій”. “По селах уже їздять і роздають гроші», - зауважив кандидат у президенти.

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що “підкуп виборців здійснюється навіть у столиці України”, зокрема, у Києві роздають «подарунки» від Партії регіонів і БЮТ. «І це в місті Києві! Ви уявіть собі, що відбувається в глибинці?!» - заявив він.

При цьому кандидат у президенти підкреслив, що готовий до захисту результатів виборів на кожній виборчій дільниці. «В принципі, тільки в таких кандидатів, як ТИМОШЕНКО, ЯНУКОВИЧ і ЯЦЕНЮК, повністю сформовані комісії. В інших - або взагалі відсутні по окремих регіонах, або відбулися заміни, а хтось навіть не почав формування”, - додав він.

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що займався “цим питанням 8 місяців, оскільки прекрасно розумів, що можна мати рейтинг хоч 20%, тільки цей рейтинг мої «друзі» з БЮТ і Партії регіонів обскубають, як курку».

Він також запевнив, що по кожній дільниці, де будуть порушення, звертатиметься до суду. «Я, звичайно, розумію, що є адміністративний і фінансовий ресурси в руках ТИМОШЕНКО і ЯНУКОВИЧА, але нічого, будемо «воювати», - додав А.ЯЦЕНЮК.