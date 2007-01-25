Гриценко підозрює, що Мороз лобіює інтереси міністра-соціаліста

Міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО наголошує, що заява голови Верховної Ради України Олександра МОРОЗА про необхідність передачі майна Одеського інституту сухопутних військ Міністерству освіти і науки є некомпетентною.

Про це міністр сказав журналістам в літаку, направляючись з робочою поїздкою в Севастополь.

«Такі заяви О.МОРОЗА є абсолютно безпідставними, некомпетентними и образливими. Такими заявами голова ВР фактично засвідчує нерозуміння розподілу повноважень між гілками влади», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Він зауважив, що не ВР, а Кабмін спільно з місцевою владою Одеси будуть вирішувати майнові питання Одеського інституту Сухопутних військ.

Міністр також наголосив, що О.МОРОЗУ має бути відомо, що рішення про переведення інституту до Львова було всебічно вивчено, продумано і підтримано урядами Юлії ТИМОШЕНКО, Юрія ЄХАНУРОВА і Віктора ЯНУКОВИЧА. Крім того, це рішення затверджене РНБО і особисто Президентом.

Також, готуючи проект цього рішення, було проведено дві колегії Міноборони, де було враховано: скорочення чисельності сухопутних військ, вивчена матеріальна база, потенціали викладацького складу та вартість утримання двох інститутів (одеського і львівського), розміщення полігонів та інше.

«Стверджувати, що в основі рішення було не поліпшення якості підготовки офіцерів, а чиїсь претензії на землю в Одесі, абсолютно безпідставні», - наголосив він і додав: «Це рішення правильне і виважене». А.ГРИЦЕНКО запевнив, що ні Міноборони, ні Генштаб не мають претензій до земель в Одесі, а рішення про їх використання не може одноосібно ухвалювати О.МОРОЗ.

«Можливо, таким чином, спікер хоче пролобіювати інтереси одного з міністрів, який є членом Соцпартії, але цього не буде», - сказав А.ГРИЦЕНКО і зазначив: «відвідуючи Одесу спікеру варто спілкуватися не тільки з місцевим керівництвом чи зі своїми партійними осередками, а й з військовими, тоді б він знав, що в черзі на отримання житла в Одеському гарнізоні перебуває понад 3600 офіцерів». Він наголосив, що передати все майно Міносвіти – практично перекреслити будь-які перспективи офіцерів на отримання житла.

А.ГРИЦЕНКО також нагадав, що в уряді створена спеціальна комісія на чолі з віце-прем’єр-міністром Дмитром ТАБАЧНИКОМ, яка комплексно вирішуватиме це питання. А.ГРИЦЕНКО відзначив, що планується, що частина майна і територій інституту залишиться у Міноборони, а частина буде передана місцевій владі, за що Міноборони отримає житло.

Як повідомляв УНІАН, перебуваючи 24 січня в Одесі голова Верховної Ради О.МОРОЗ повідомив, що надіслав Кабінету міністрів лист, в якому просить захистити інтереси держави при розподілі будівель і споруд Одеського інституту Сухопутних військ.

О.МОРОЗ також висловив сподівання, що це майно буде передане Міністерству освіти та науки.