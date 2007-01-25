Під мерією понад 2 тисячі киян протестують проти нових тарифів

Понад 2 тисячі киян зібрались сьогодні біля Київської міської адміністрації з вимогою відмінити нові тарифи на житлово-комунальні послуги, які були введені в столиці з 1 грудня 2006 р. розпорядженнями міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО. Також вони виступають за прозорий розподіл землі та майна територіальної громади Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції тримають прапори Форуму порятунку Києва, Комуністичної партії України, “Великої України”, БЮТ і «Нашої України». На транспарантах, розміщених на огорожах, встановлених біля входу до мерії, лозунги: «Мародерская Киеврада должна быть распущена», «Грабительским тарифам на жилищно-коммунальные услуги – нет!», «Черновецкий продолжил дерибан земли – Черновецкий должен уйти».

Народний депутат України (фракція БЮТ) Анатолій СЕМИНОГА в інтерв’ю журналістам повідомив, що сьогодні на черговому пленарному засіданні Київради має бути заслуханий звіт робочої групи з перевірки правильності нарахування тарифів. Він наголосив, що, згідно з висновками комісії, тарифи підвищені необґрунтовано, оскільки встановлено, що є необхідність у їх підвищенні лише на 60-70%. А.СЕМИНОГА зазначив, що підготовлено проект рішення Київради про відміну встановлених 1 грудня тарифів на житлово-комунальні послуги, а також передбачається розглянути питання щодо встановлення в Києві тарифів у відповідності з висновками робочої групи. За його словами, якщо сесія не задовольнить пропозицію опозиційних депутатів і не працюватиме згідно з регламентом, то депутати Київради від демократичних сил будуть блокувати роботу сесії.

При цьому А.СЕМИНОГА зазначив, що у будь-якому випадку БЮТ продовжуватиме роботу над підготовкою проведення референдуму щодо недовіри Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ та Київраді. На думку А.СЕМИНОГИ, якщо сесія сьогодні й ухвалить рішення про відміну нових тарифів, то це просто зніме соціальну напругу в суспільстві. Але, вважає він, є сенс дізнатися, що думають кияни про роботу столичної влади.

За його даними, в Києві вже створено близько п’яти ініціативних груп із проведення референдуму про недовіру міській владі.

Як повідомляв УНІАН, 22 січня ініціативна група з проведення місцевого референдуму про відставку Київського міського голови Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО і розпуску Київради подала документи для реєстрації.

Ініціативна група була утворена на зборах громадян Києва 23 грудня 2006 року з ініціативи політичної партії «Велика Україна», громадського об’єднання «Голос громади Києва», громадських організацій «Київ-3000», «Комітет по протидії корупції та організованій злочинності», Об`єднання депутатів Києва «Порада», «Гора». В ініціативну групу ввійшло 54 особи.

24 січня політична партія “Велика Україна” заявила, що планує зібрати на мітинг проти київської влади близько 50 тис. сімей.