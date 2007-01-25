Ющенко не бажає віддавати стайні Януковичу

Розгорається конфлікт навколо передачі Державного управління справами Президента, яке народ прозвав ДУСею. Аби запобігти передачі цього відомства в управління уряду Віктора Януковича, як це передбачає новий закон про Кабмін, у вівторок Президент Віктор Ющенко своїм указом перетворив ДУС на «допоміжний орган, утворений Президентом України... для забезпечення його діяльності», пише «Сєгодня».

Мається на увазі, що ДУСя, у розпорядженні якої перебувають всі заміські резиденції Президента, його автопарк, президентські літаки, а також кінні заводи, мисливські угіддя і багато іншого добра, залишиться під контролем глави держави.

В той же час указ, на думку політологів, - лише черговий крок у конфлікті за президентські ресурси, оскільки він суперечить закону про Кабмін. За словами політолога Андрія Єрмолаєва, економічними активами повинна розпоряджатися виконавча влада. Тобто, Кабмін. «Президент намагатиметься зберегти ДУСю, але я упевнений, що з набуттям чинності закону, управління буде розформовано або перетворене», - прогнозує він.

В той же час нашоукраїнець Борис Безпалий вважає, що зараз не слід позбавляти Президента ДУСі: «Як на мене, правильніше ніщо не міняти, будь-яке рішення в зв`язку з цим виглядає як розпалювання конфлікту”.