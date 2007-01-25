Янукович поїхав у Швейцарію

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ відбув до Швейцарії для участі у 4-му Всесвітньому економічному форумі, що проходить у Давосі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів, В.ЯНУКОВИЧ виступить на пленарній сесії Всесвітнього економічного форму “Енергетика 2007: нова ера нафтополітики” та братиме участь у інтерактивній конференції “Куди прямує Україна?”.

Прем’єр-міністр також матиме численні двосторонні зустрічі, зокрема, з Виконавчим директором Всесвітнього економічного форуму Клаусом ШВАБОМ та Президентом Азербайджану Ільхамом АЛІЄВИМ, прем`єр-міністром Єгипту Ахмедом НАЗІФОМ та Генеральним директором Світової організації торгівлі (СОТ) Паскалем ЛАМІ, президентом ЄБРР Жаном ЛЕМ`ЄРОМ, першим заступником глави уряду РФ Дмитром МЕДВЄДЄВИМ та Генеральним секретарем Організації економічного співробітництва та розвитку Анхелем ГУРРІА.

В.ЯНУКОВИЧ також дасть інтерв`ю газеті "Wall Street Journal" (США) та поспілкується з представниками ЗМІ.

Очікується, що 27 січня прем’єр-міністр України проведе двосторонні зустрічі з прем`єр-міністром Королівства Швеція Фредеріком РАЙНФЕЛЬДТОМ, прем`єр-міністром Пакистану Шаукатом АЗІЗОМ та прем`єр-міністром Великої Британії Ентоні БЛЕРОМ.

В.ЯНУКОВИЧА супроводжують міністр палива й енергетики Юрій БОЙКО, міністр економіки Володимир МАКУХА, керівник апарату Кабінету міністрів Сергій ЛЬОВОЧКІН, радник прем`єр-міністра Андрій ГОНЧАРУК.