Україна буде боротися за свої маяки всіма доступними засобами

МЗС України заявляє, що в разі невиконання Росією судових рішень щодо повернення Україні об’єктів навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства, українська сторона залишає за собою право вживати передбачені міжнародним правом заходи.

Про це йдеться в коментарі прес-служби МЗС України у зв’язку з невиконанням командуванням ЧФ РФ рішення Господарського суду Херсонської області.

“Як неодноразово наголошувало МЗС України у своїх офіційних коментарях, українська сторона вважає, що рішення українських судів щодо повернення Україні належних їй засобів та об’єктів навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства, в тому числі і станції радіонавігаційної системи „Марс-75” (м. Генічеськ), що використовуються Чорноморським флотом Російської Федерації всупереч положенням базових угод від 1997 року, мають бути виконані”,”- зазначається в коментарі. Це випливає зі ст.124 Конституції України, відповідно до якої правосуддя в Україні здійснюється виключно судами, юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі, а судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обов’язковими до виконання на всій території України.

В МЗС також наголошують, що у разі продовження таких дій з боку ЧФ РФ, “українська сторона залишає за собою право вживати передбачені міжнародним правом заходи”.

Зовнішньополітичне відомство також повідомляє, що питання виконання російською стороною рішень судів України буде в черговий раз порушено Україною в ході четвертого засідання Підкомісії з питань функціонування ЧФ РФ та його перебування на території України українсько-російської міждержавної комісії, проведення якого заплановано на кінець лютого 2007 року у м. Москва.

Як повідомляв УНІАН, 23 січня командування Чорноморського флоту Російської Федерації розцінило дії виконавчої служби Херсонської області з примусового вилучення у ЧФ РФ радіонавігаційної системи - станції „Марс-75” гідрографічної служби Чорноморського флоту РФ, що розташована в місті Генічеськ Херсонської області, як неправомірні.

В службі інформації і громадських зв’язків ЧФ РФ зазначили, що примусове вилучення у ЧФ РФ радіонавігаційної системи - станції „Марс-75” є неможливим, оскільки такі дії “суперечать базовим угодам щодо Чорноморського флоту і не можуть бути здійснені”.

Судовим виконавцям було відмовлено в прийомі припису про примусове вилучення станції „Марс-75” і в допуску на територію військового об’єкту на підставі того, що „російсько-українські угоди 1997 року є міждержавними і визначають порядок майнових питань тільки в рамках двосторонньої комісії”.

Командування направило заяви керівництву виконавчої служби Херсонської області з вимогою припинити неправомірні дії відносно об’єкту гідрографічної служби Чорноморського флоту.

За інформацією служби інформації ЧФ РФ, головний судовий виконавець Херсонської області Ігор МАНІКІН „як підставу для своїх дій пред’явив рішення Господарського суду Херсонської області”.