У Київраді ще не б`ються, але вже матюкаються

Секретар Київради Олесь Довгий пригрозив позбавити депутата Михайла Бродського права голосу та виставити із залу за вжиття ненормативної лексики.

Інцидент стався під час розгляду порядку денного Київради, коли Бродський назвав співголову фракції Леоніда Чернівецького Аллу Шлапак "злодюгою".

"Я хочу запитати, чому пан Бродський дозволяє собі мене ображати. Яка я злодюга? Чому він такі закиди робить на все місто? Хай вибачається", - заявила ображена депутат.

"Прошу вибачення у всіх киян за поведінку Михайла Юрійовича Бродського", - відповів Довгий.

Після того депутати проголосували поправку соціаліста Сергія Зіміна, Бродський заявив:

"А ти Серьожа х***ло".

Незважаючи на протести депутатів опозиції, в порядок денний сесії з голосу знову було внесено низку питань про виділення землі.

"100 гектарів зеленої зони знову віддати під забудову, причому 4 з цих питань навіть не мають експертизи державної комісії з питань екології. Це порушення регламенту чи ні? А зняти їх, виявляється, можна лише, коли до нього дійде черга розгляду", - наголосив депутат Анатолій Коваленко.

Порядок денний був затверджений 63 голосами більшості.

Українська правда