Герман вважає, що Тарасюк біжить попереду паровоза
На думку депутата, це дивно...
Міністерство закордонних справ поспішило із заявою, що стосується в цілому схвального відношення офіційного Києва до наміру США розмістити радари ППО на території Чехії і Польщі.
Про це заявила народний депутат, член депутатської фракції Партії регіонів у Верховній Раді України Ганна Герман.
«Така поспішність Тарасюка виглядає тут дивною. Україна має, врешті-решт, перестати говорити в площині зовнішньої політики різними мовами», - підкреслила вона.
За словами Г. Герман, члени проурядової більшості сумніваються, що американська ініціатива укріпить безпеку України. «Від яких загроз може захищати цей щит, який має з`явитися в Польщі і Чехії? Я сьогодні таких загроз не бачу», - підкреслила Ганна Миколаївна.
Як сказала Г. Герман, офіційну позицію України щодо розміщення на території сусідніх держав американських елементів протиракетної оборони має ще погоджувати між собою вище керівництво держави.