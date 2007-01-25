Європа буде дружити з Морозом проти Ющенка?

Доповідач моніторингового комітету Парламентської асамблеї Ради Європи Ханне схиляється до думки про доцільність реалізації в Україні конституційної реформи.

Про це вона сказала під час зустрічі з постійною делегацією Верховної Ради у ПАРЄ, повідомляє прес-служба парламенту.

Також Северінсен наголосила, що запровадження в Україні політреформи буде основним питанням під час поїздок представників моніторингового комітету до Києва та Донецьку.

Доповідач повідомила, що профільний комітет у рамках роботи січневої частини сесії ПАРЄ розгляне попередній звіт з висновками щодо України.

Вона пояснила, що після концептуального його обговорення на комітеті проект рекомендацій буде представлений для ознайомлення членам української делегації, оскільки, за її словами, "Рада Європи має отримати їх коментарі та зауваження".

Северінсен поінформувала, що наступний візит співдоповідачів моніторингового комітету, під час якого передбачено відвідати Київ і Донецьк, заплановано на початок березня поточного року.

Вона спрогнозувала затвердження висновків і рекомендацій щодо України на засіданні профільного комітету наприкінці березня після чергової місії доповідачів в Україну і не виключила, що це питання буде винесено на розгляд вересневої сесії ПАРЄ.

У свою чергу, керівник постійної делегації Верховної Ради у ПАРЄ Віталій Шибко подякував за "добре підготовлений звіт, в якому все викладено збалансовано". За його словами, у документі "показані досягнення" і внесені конструктивні пропозиції.

Під час зустрічі члени української делегації у ПАРЄ запропонували у рамках візиту доповідачів до України зустрітися, зокрема, із членами комітетів Верховної Ради з питань свободи слова, прав людини та національних меншин.

Також Шибко запропонував передбачити зустріч доповідачів із президентом Віктором Ющенком, головою Верховної Ради Олександром Морозом та представниками неурядових організацій.

Учасники зустрічі також обговорили питання щодо політико-економічної ситуації в Україні, правові аспекти обрання уповноваженого Верховної Ради з прав людини, поліпшення ситуації щодо свободи слова.

Зустріч постійної делегації ВР у ПАРЄ з доповідачами моніторингового комітету Ханною Северінсен та Ренате Вольвенд відбулася у середу в рамках роботи ПАРЄ.

Українська правда