Чорновіл вважає, що Цушко розриває неприродні зв`язки

Кадрові зміни в Міністерстві внутрішніх справ необхідні для розірвання зв`язків, "які неприродні для правоохоронних органів".

Так член фракції Партії регіонів Тарас Чорновіл прокоментував нові призначення в МВС, повідомляє прес-служба Партії регіонів.

"Наскільки я знаю, уже було спростування того, що нібито керівництво МВС висунуло вимогу написати заяви про звільнення всім керівникам обласних управлінь МВС", - сказав депутат.

За його словами, у міністерстві практикується "абсолютно індивідуальний підхід до всіх співробітників цього відомства". "Я не можу сказати по всіх персоналіях, але в кожному випадку, де йдуть звільнення, мотиви абсолютно різні", - пояснив Чорновіл.

Він зазначив, що "у Львові, наприклад, Максимова звільнили із займаної посади і перевели на Закарпаття...". "І ніхто не підозрював його в непрофесіоналізмі. Тому було не звільнення, а переведення "по горизонталі", - додав депутат.

Також Чорновіл розповів, що "у Києві Ярема пішов зі своєї посади не через звільнення, а тому що йому надійшла пропозиція від президента, що зараз хоче мати більший контроль над СБУ і хоче там розставити відповідних людей - Ярема пішов на посаду заступника голови СБУ".

"Нічого тотального в МВС не відбувається. Відбудуться просто переведення "по горизонталі", а не звільнення. Це потрібно для того, щоб розірвати деякі взаємозв`язки, що неприродні для правоохоронних органів", - заявив депутат.

"Так що немає звільнень, є просто перестановки. І вони проходять на досить продуманому рівні: немає звільнень з роботи, гонінь або розправ", - додав він.

Українська правда