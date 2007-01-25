Мороз хвалить те, що в журналістів викликає рвотний рефлекс

Українські медійники гостро критикують “пораду” голови Верховної Ради Олександра МОРОЗА українським ЗМІ брати приклад з російських.

Зокрема, на прес-конференції в УНІАН, шеф-редактор групи сайтів “Обозреватель” Олег МЕДВЕДЄВ заявив, що він шокований такою заявою голови ВР. За його словами, “у нас вже була одна людина, яка намагалася радикально змінити такий стан справ на українських телеканалах, в результаті чого кілька років тому з’явились “темники”.

“Усі російські канали викликають у мене рвотний рефлекс”, – сказав О.МЕДВЕДЄВ. Він зазначив, що вони нагадують програму “Врємя” зразка 80-х років, “це суцільно однакові телеканали, що ОРТ, що РТР, що НТВ, які дають абсолютно спотворену інформаційну картину, на яких існує цензура, існують “темники”, куди закрита дорога представникам будь-кого з російської опозиції... хто може дозволити собі критикувати Володимира ПУТІНА”.

О.МЕДВЕДЄВ підкреслив, що всі українські телеканали працюють значно професійніше російських. На його думку, вони подають життя таким, як воно є, те, що цікаве людям і є інформаційним приводом.

“Можливо, МОРОЗУ хотілося, щоб зараз українські канали говорили не про те, як пан РУДЬКОВСЬКИЙ (міністр транспорту Микола РУДЬКОВСЬКИЙ – УНІАН) маніпулював, аби незаконно дістати візи туркменським опозиціонерам, а транслювали його (О.МОРОЗА) виступ перед активом Одеської області”, – зауважив О.МЕДВЕДЄВ.

Шеф-редактор додав, що це “фундаментальне питання” і він добиватиметься, щоб голова профільного парламентського комітету Андрій ШЕВЧЕНКО, а також Спілка журналістів України висловили свою позицію з цього приводу.

Як повідомляло агентство РБК, О.МОРОЗ, перебуваючи з робочою поїздкою в Одеській області, заявив, що “в Україні немає зваженої інформаційної державної політики, яка покликана забезпечити висвітлення в ЗМІ реального стану справ в країні, перспективи її розвитку”. Спікер навів приклад роботи інформаційних випусків російських телеканалів, “де зазвичай йдуть повідомлення гострої тематики, що хвилюють всіх, освітлюються події загальнодержавної значущості, стан справ в регіонах”. О.МОРОЗ відзначив, що на центральних телеканалах України така інформаційна політика, яка оперативно і повно висвітлює життя, зокрема регіонів, часто відсутня, і таке становище слід радикально змінювати.