Сьогодні відбудеться позачергове засідання Верховної Ради

У середу, 13 січня, відбудеться позачергове засідання Верховної Ради України.

Як повідомляв УНІАН, у Верховній Раді зареєстрована ініціатива 163 народних депутатів від Партії регіонів та 151 народного депутата від БЮТ, що відповідає вимогам частини другої статті 83 Конституції України про проведення позачергового пленарного засідання ВР.

У зв`язку з чим голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН повідомив, що позачергове пленарне засідання розпочнеться 13 січня о 10-й годині.