Над Валентиною Семенюк згустилися хмари

Президент України Віктор ЮЩЕНКО ініціюватиме кадрові зміни у Фонді державного майна України у випадку його незадовільної роботи у першому кварталі 2007 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні під час брифінгу керівник служби соціально-економічного розвитку Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК.

“У випадку, якщо результати у першому кварталі будуть такі ж плачевні, як і у 2006 році, я переконаний, що Президент буде ініціювати зміни у Фонді держмайна”, - сказав він.

Як зазначив О.ШЛАПАК, “наразі немає жодного рішення Президента щодо голови Фонду держмайна (ФДМУ очолює Валентина СЕМЕНЮК – УНІАН)”.

Він також зазначив, що Президент направив до Кабінету міністрів листи, у яких просить уряд разом з Фондом держмайна та Секретаріатом Президента оцінити результати роботи ФДМУ у 2006 році та виробити спільну стратегію щодо приватизації у цьому році.

О.ШЛАПАК нагадав, що ФДМУ виконав річний план щодо надходжень по приватизації за 2006 рік лише на 26%, у результаті чого бюджет недоотримав 1,5 млрд. грн.

За його словами, торік ФДМУ не було приватизовано жодного великого об’єкту, були призупинені конкурси по “Луганськтепловозу”, Комсомольському рудоуправлінню (м.Комсомольське, Донецька область).

О.ШЛАПАК також зазначив, що чистий прибуток підприємств, які перебували в управлінні ФДМУ у 2006 році, скоротився вдвічі.