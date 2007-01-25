УНІАН відкрив корпункт у Брюсселі

Інформаційне агентство УНІАН відкрило корпункт в Брюсселі і розпочало випуск “європейських” тижневиків: “Новини Євросоюзу ” та “Анонс Євросоюзу”.

Обидва тижневики виходитимуть щоп’ятниці: “Новини ЄС” – об 11.00, “Анонс ЄС” – о 19.30.

Тижневик “Новини Євросоюзу” міститиме інформаційні повідомлення за тиждень про розвиток двосторонніх відносин між Україною та ЄС, про події з Євросоюзу: політичні заяви та консультації, економічні показники та прогнози, новини регуляторного законодавства. Також подаватимемо статистичні дані, динаміку найважливіших макроекономічних показників, результати соціологічних опитувань та аналітичні матеріали про основні події минулого тижня.

Тижневик “Анонс Євросоюзу” випускатиметься як доповнення до основного випуску і подаватиме анонс основних подій ЄС на наступний тиждень.

“Ми сподіваємося, що відкриття корпункту в Брюсселі та випуск нових інформаційних продуктів дасть можливість ще краще задовольнити попит наших партнерів та передплатників, оскільки ми пропонуємо український погляд на європейські події, чого, на сьогодні, на наше переконання, не вистачає на медіа-ринку”, - заявив головний редактор УНІАН Олександр ХАРЧЕНКО.

До кінця березня нові випуски УНІАН можна читати у відкритому доступі на Інтернет-сайті агентства в рубриці “Новини ЄС” - http://unian.net/ukr/products/95/.

Починаючи з квітня, нові продукти агентства розповсюджуватимуться за передплатою.