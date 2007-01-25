Ющенко заради ДУСі створив спеціальну групу

Президент України Віктор ЮЩЕНКО створив спеціальну групу, яка повинна вивчити ситуацію у Державному управлінні справами і запропонувати спосіб вирішення питань його подальшого існування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу керівник служби соціально-економічного розвитку Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК.

При цьому він зауважив, що йому невідомо, чи існують на сьогодні якісь рішення цієї групи щодо ДУС.

Як сказав О.ШЛАПАК, йому нічого невідомо про підписання Президентом указу стосовно перетворення ДУС у допоміжний орган при Президентові України.

«На жаль, я не володію зараз інформацією, підписано чи не підписано якесь рішення», - зазначив О.ШЛАПАК.

Як повідомляв УНІАН, 23 січня Президент підписав указ “Питання Державного управління справами”.

Згідно з документом, встановлено, що ДУС є допоміжним органом, створеним Президентом України відповідно до пункту 28 статті 106 Конституції України для матеріально-технічного, соціально-побутового та іншого забезпечення діяльності Президента України, Ради національної безпеки і оборони України, Секретаріату Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб.

Матеріально-технічне, соціально-побутове, транспортне та інше забезпечення діяльності Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших державних органів здійснюється Державним управлінням справами в межах наданих йому бюджетних призначень, передбачених законом про Державний бюджет України на такі цілі. В іншому випадку забезпечення діяльності зазначених органів здійснюється підприємствами, установами, організаціями, що перебувають в управлінні Державного управління справами, в установленому порядку на договірних засадах.

Указом зменшено кількість заступників керівника ДУС до чотирьох, у тому числі одного першого заступника, яких призначає на посади та звільняє з посад Президент України за поданням керівника Державного управління справами.

Указом Комісії з питань забезпечення Державним управлінням справами медичного та санаторно-курортного обслуговування доручено уточнити в місячний строк:

перелік державних органів, підприємств, установ, організацій, медичне та санаторно-курортне обслуговування працівників яких забезпечується Державним управлінням справами;

категорії осіб, лікувально-профілактична допомога, санітарне та епідемічне благополуччя і санаторно-курортне обслуговування яких забезпечується Державним управлінням справами.

Також керівникові ДУС доручено подати у місячний строк пропозиції щодо внесення змін до актів Президента України, що випливають із цього указу.