Інститут Горшеніна займеться світовими проблемами

Інститут Горшеніна розширює масштаб проектної, дослідницької та аналітичної діяльності, повідомили УНІАН у прес-службі інституту.

У прес-службі відзначили, що експерти Інституту Горшеніна завершили річну програму досліджень 2009 року, висновки якої буде презентовано в березні 2010 року.

В Інституті Горшеніна нагадали, що у 2008 році річна програми досліджень «Проект країни» була спрямована на вивчення підстав і передумов позиціонування України як незалежної європейської держави, і визначення ресурсів і стримуючих чинників подальшого розвитку країни. Метою річної програми досліджень Інституту Горшеніна 2007 року «Ментальні засади вибору» було вивчення різних аспектів, які впливають на вибір українців, включаючи історико-культурний економіко-правовий, геополітичний, національний та інші чинники.

У 2010 році ухвалено рішення про розширення масштабу проектної, дослідницької та аналітичної діяльності Інституту Горшеніна, повідомили у прес-службі. Якщо раніше об`єктом діяльності Інституту була Україна, то з 2010 року нова програма діяльності, яку було розроблено спільно з членами Стратегічної ради Інституту Горшеніна, ставить завдання із дослідження загальносвітових соціокультурних, політичних і економічних процесів і тенденцій.

За інформацією прес-служби, до Стратегічної ради Інституту Горшеніна входять: Кость БОНДАРЕНКО, Мирослав ПОПОВИЧ, Сергій ТІГІПКО, Олександра КУЖЕЛЬ, Борис ТІМОНЬКІН, Олександр ШЛАПАК, Ігор ЮШКО, Владислав ІНОЗЕМЦЕВ (Росія), Стефан ФУКС (Франція), Лоран ДОНДЕ (Франція). Координатор Стратегічної ради - Вадим ОМЕЛЬЧЕНКО.