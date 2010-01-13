Янукович - про звинувачення Тимошенко: це просто «беспредєл»

Кандидат на пост Президента, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ спростовує звинувачення з боку прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО про нібито підготовку Партією регіонів масових фальсифікацій на виборах Президента, зокрема з використанням технологій голосування вдома.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні в ефірі державної телерадіокомпанії «Крим» у Сімферополі, де перебуває з робочою поїздкою.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що положення чинного закону про вибори Президента стосовно порядку голосування громадянами, які через хворобу не мають можливості самостійно пересуватися, підтверджено вимогою Конституційного суду з метою захисту прав громадян, яку підтримав своїм голосуванням БЮТ

«Це лицемірство, яке є в цій політичній силі (БЮТ – УНІАН), і її лідерів, взагалі немає межі. Це просто «беспредєл», адже вони голосували за цей закон. Це брехня, чиста зухвала брехня», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

Він, зокрема, повідомив, що, наприклад, станом на сьогодні у Донецькій області заяви для голосування вдома подали лише близько 1% виборців, а не 11%, як про це сьогодні заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

«Усе, що вона говорить останнім часом, є метушню, істерикою, а іноді це смішно виглядає. Напевно, вона на себе погано дивиться зі сторони», - резюмував В.ЯНУКОВИЧ.