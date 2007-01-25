У Польщі не знають точно, хто представляє Україну

Посол Польщі в Україні Яцек КЛЮЧКОВСЬКИЙ вважає, що ситуація, яка склалася навколо неоднозначного трактування в Україні статусу міністра закордонних справ Бориса ТАРАСЮКА, не додає впевненості міжнародним відносинам України.

Про це він повідомив у коментарі УНІАН, відповідаючи на запитання, як на рівні міжнародних відносин сприймається ситуація з міністром закордонних справ Борисом ТАРАСЮКОМ і чи не позначається вона на іміджі України і на її відносинах із зовнішніми партнерами.

“Звичайно це позначається на міжнародних відносинах України, тому що ми, відверто кажучи, не впевнені – хто представляє Україну”, - сказав Я.КЛЮЧКОВСЬКИЙ, додавши, що питання на кшталт “хто має повноваження виступати за Україну” і “наскільки це позиції узгоджені” – виникають.

Посол побажав українській стороні якомога швидше знайти вихід з цієї ситуації.

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня 2006 року Верховна Рада України прийняла постанову «Про звільнення Б.ТАРАСЮКА з посади міністра закордонних справ України».

Б.ТАРАСЮК звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з позовом до Верховної Ради про визнання зазначеної постанови парламенту незаконною, її скасування та зобов‘язання вчинити певні дії.

5 грудня 2006 року ухвалою судді Шевченківського районного суду м. Києва за заявою позивача забезпечено адміністративний позов шляхом призупинення дії цієї постанови Верховної Ради України.

5 грудня Президент України підписав Указ, згідно з яким Б.ТАРАСЮК продовжує виконувати свої посадові обов’язки.

4 січня 2006 року Апеляційний суд Києва скасував ухвалу судді Шевченківського райсуду столиці від 5 грудня 2006 року щодо призупинення дії Постанови ВР про звільнення Б.ТАРАСЮКА з посади міністра закордонних справ України, задовольнивши апеляційну скаргу представника Верховної Ради України на цю ухвалу, та направив справу на розгляд по суті до Шевченківського районного суду Києва.

10 січня 2007 р. МЗС України розповсюдило коментар, у якому наголосило, що незважаючи на рішення Апеляційного суду Києва, Б.ТАРАСЮК продовжує виконувати посадові обов’язки міністра.

15 січня Б.ТАРАСЮК відбув з дводенним візитом до Чехії. Прем`єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ заявив, що Б.ТАРАСЮК не повідомив главу уряду про цей візит. У той же день прес-служба Кабінету міністрів України заявила, що Б.ТАРАСЮКА звільнено з посади міністра закордонних справ України, тому він не уповноважений на здійснення офіційного закордонного візиту, і що прем’єр-міністр України звернувся до Генеральної прокуратури України з проханням вжити заходів прокурорського реагування у зв’язку із зазначеними діями Б.ТАРАСЮКА.