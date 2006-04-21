ВАС дійшов до ”беспредєла” в Луганській області

Сьогодні Вищий адміністративний суд України, завершивши заслуховування пояснень у справі «Блок Наталії Вітренко проти Центральної виборчої комісії» перейшов до іншої процесуальної стадії судового процесу – допиту свідків.

Як передає кореспондент УНІАН, планується допитати близько десятка свідків від всіх позивачів.

Так, зокрема, перший свідок кандидат в народні депутати з Луганської області Олена БЕРЕЖНА, виступаючи в суді зазначила, що під час виборів «в Луганській області творився беспредєл». Так, зокрема, вона зазначила, що було порушено у Луганській області у зв’язку із ходом виборів 4 кримінальні справи. За її словами, серед порушень найбільш розповсюджені були вкидання бюлетенів до виборчих скриньок, не відповідність протоколів спостерігачів з протоколами на дільницях.

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