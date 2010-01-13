Ющенко дав «жовту картку» Центрвиборчкому
"ЦВК використовується для маніпуляцій..."
Президент України Віктор ЮЩЕНКО дав «жовту картку» Центральній виборчій комісії за відмову зареєструвати міжнародних спостерігачів від Грузії.
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на нараді з губернаторами сьогодні.
Він зауважив, що йому неприємно говорити про відмову реєстрації офіційних спостерігачів від Грузії.
«Я відверто хочу сказати, це вже «жовта картка» демократичності нашого виборчого процесу», - сказав В.ЮЩЕНКО.
Він висловив переконання, що за цим рішенням стоїть не ЦВК, а партія, яку сьогодні представляє влада.
«ЦВК використовується для маніпуляцій по даному питанню. Але сам факт говорить про те, що ТИМОШЕНКО і ЯНУКОВИЧ не будуть поважати свободу, волю і незалежність», - сказав В.ЮЩЕНКО.
Як повідомляв УНІАН, 11 січня ЦВК відмовила в реєстрації 2011 офіційним міжнародним спостерігачам від Грузії, мотивуючи рішення неправильним оформленням спостерігачами документів.
За реєстрацію 2011 спостерігачів від Грузії проголосували тільки 7 членів ЦВК при мінімальній кількості для ухвалення рішення - 8.
При цьому 11 січня закінчився термін, відповідно до календарного плану підготовки і проведення виборів Президента України, коли ЦВК може зареєструвати міжнародних спостерігачів.
Проте голова ЦВК Володимир ШАПОВАЛ зазначив, що комісія зможе повернутися до розгляду питання реєстрації спостерігачів від Грузії у разі, якщо відбудеться другий тур виборів Президента України.